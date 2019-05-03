“الشؤون البلدية” تُطلق مبادرة “مسار” لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على...

بمشاركة 6 وزارات وعدد من الهيئات الحكومية، أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الخميس، مبادرة تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق “مسار”، بهدف انتشارها وتنظيم عملها والارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن. وتشارك في مبادرة برنامج “مسار”، وزارات: “الداخلية”، “التجارة والاستثمار”، “الطاقة”، “النقل”، “السياحة” و”الشؤون الإسلامية”، لإبراز الفرص أمام ملاك المحطات عبر التواصل مع الشركات المحلية والعالمية داخل وخارج المملكة.

وكانت الوزارة قد سلّمت 17 شركة شهادات تأهيل لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، حيث بلغ عدد محطات الوقود التي تضمّنتها المبادرة 133 محطة بخلاف 77 محطة أخرى تحت الإنشاء.