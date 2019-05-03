وفاة ابناء مدير جامعة الجوف تشعل مواقع التواصل مجددا - شاهد

افتتح يوم الجمعة، جامع الراحلين، في ابها بالمملكة العربية السعودية، والذي بني باسم ابناء وبنات مدير جامعة الجوف اسماعيل الشمري الذين لقوا مصرعهم قبل 5 أعوام.

وكان ابناء مدير جامعة الجوف، أسماء، أفنان، محمد، أحمد، سلطان، قد توفوا عام 2014 جراء حادث مروري على طريق المنطقة الشرقية - الرياض.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انذاك تفاعلاً من مواطنين ومواطنات عبّروا عن تأثرهم وحزنهم وتعاطفهم مع أسرة الدكتور إسماعيل البشري.

وكتب عبد الرحمن البراهيم عبر تويتر: اليوم صُلي أول صلاة جمعة في "جامع الراحلين" والذي بُني باسم أبناء وبنات معالي مدير جامعة #الجوف د. اسماعيل البشري (أسماء، أفنان، محمد، أحمد، سلطان) في ابها بعد خمس سنوات من رحيلهم بحادث مروري، يرحمهم الله.

وكتب آخر : "بعد خمس سنواتٍ من رحيلهم في حادث مروري مؤلم اليوم مدير جامعة الجوف د.إسماعيل البشري يفتتح " جامع الراحلين " في أبها الذي أقامه لأبناءه الخمسة - رحمهم الله".