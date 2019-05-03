إصدار أول رخصة بناء إنشائية فورية في الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض أنها أصدرت أول رخصة بناء إنشائية فورية؛ وذلك بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستفيدين.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة نشره حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ضمن مبادرة تسهيل إجراءات الرخصة الإنشائية للمستفيدين، أمانة منطقة الرياض تصدر أول رخصة بناء إنشائية فورية (فوري بلس) وهو مسار تقوم به المكاتب الهندسية المؤهلة، وبشكل فوري ومباشر، بعد استكمال البيانات اللازمة».

وتأتي رخصة «فوري بلس»، بحسب البيان، بالتعاون مع كل من الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمديرية العامة للدفاع المدني.

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في سياق آخر، افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أول أمس الأربعاء، ساحة العروض والاحتفالات الواقعة على الدائري الشرقي بين مخرجي 10 و11 الذي نفذته أمانة المنطقة على مساحة تبلغ 135 ألفًا و517 مترًا مربعًا.

وقال أمير المنطقة في تصريحات إعلامية، إن مشروع ساحة العروض والاحتفالات يعد من المشروعات النوعية في مدينة الرياض التي تأتي وفقًا لتوجيهات للقيادة الرشيدة، لتجعل من مدينة الرياض علامة بارزة بين مدن العالم وعواصمها، مؤكّدًا أن وجود مثل هذه المشروعات سيُحفِّز جهات كهيئة الترفيه ووزارة الثقافة وغيرهما على الاستفادة منها وتنظيم الفعاليات المتميزة التي تليق بسكان مدينة الرياض وزوارها.

وأضاف: «مشروع بحجم ساحة العروض والاحتفالات، سيوفر لسكان مدينة الرياض وجهة ترفيهية من شأنها إسعادهم وتهيئة الظروف الملائمة ليقضوا أوقاتًا ممتعة، ولا شك في أن مراحل الإنجاز لم تكن سهلة؛ فالمشروع دُرس ونفِّذ بإتقان كغيره من المشروعات المتميزة».

وأشار إلى أنه اطلع على إنشاء وإعادة تأهيل 24 حديقة داخل الأحياء السكنية سيستفيد منها سكان المدينة؛ لكونها على مقربة من أماكن إقامتهم ويسهل الوصول إليها.