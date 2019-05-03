سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة
وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهًا إلى أربع مناطق، بتكون سحب رعدية ممطرة خلال الساعات المقبلة.
وأشارت هيئة الأرصاد - عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- إلى تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على «الأكحل واليتمة وأبيار الماشي والحناكية ومهد الذهب» وتمت إلى المدينة المنورة، وكذلك على «الباحة وبلجرشي والعقيق» بمنطقة الباحة.
وعلى «أبها والواديين ومحايل عسير وخميس مشيط والسودة» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة عسير، وعلى «الطائف وبني سعد والشفا والهدي والسيل وظلم ورنية والموية وشقصان وعشيرة» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة الممطرة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.
وكانت هيئة الأرصاد توقعت في تقريرها لطقس الجمعة، تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية» وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، وقد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على طريف وعرعر وسكاكا.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة»، كما تتأثر الأجزاء الشرقية من تلك المناطق.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.
بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيهات من «الإنذار المبكر» لـ4 مناطق من طقس الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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