الوزير «آل الشيخ» يُكرِّم متقاعدي ومتقاعدات «التعليم»

رعى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بمقر الوزارة، حفل تكريم المتقاعدين والمتقاعدات من منسوبي الوزارة، بحضور نائبه الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، ومساعده الدكتور سعد آل فهيد، وعدد من قيادات الوزارة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إن الحفل بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى عبدالرحمن القريشي كلمة المتقاعدين التي تحدَّث فيها عما حملته مرحلة العمل السابقة من تعاون بين الجميع تُوجِّت بالعطاء والإخلاص والتفاني، مشيرًا إلى أن الجميع كان يعمل بروح فريق العمل الواحد؛ ما كان له أطيب الأثر في تحقيق الأهداف المختلفة لأبناء وبنات الوطن الذين يتلقون العلوم والمعارف في المؤسسات التربوية والتعليمية.

بعد ذلك، تم عرض مشهد «مسيرة عطاء» عن حياة المتقاعدين والمتقاعدات, ثم تسلّم المكرمون جوائزهم التقديرية من معالي وزير التعليم الذي قال بهذه المناسبة: «هذا يومٌ من أيام الوفاء نُعبِّر فيه عن خالص امتناننا وتقديرنا لتلك الجهود التي بذلها إخوان وأخوات لنا على مدى سنوات طويلة، سواء كانت في وزارة التعليم أو في ميدان الشرف والمسؤولية بين الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام».

وأضاف مخاطبًا المتقاعدين والمتقاعدات: «ما وضعتموه من لبنات راسخة أثناء عملكم في وزارة التعليم لن يتوقف هنا، بل سيبدأ مرحلة جديدة تسهمون من خلالها في دعم وزارة التعليم وتشاركون في تعزيز توجهاتها، وتضيفون إلى المنجزات والمكتسبات التي تركتموها لجيل يواصل العمل من أجل مستقبل واعد».