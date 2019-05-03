السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في الشؤون الإسلامية بنجران



نجران 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

باشرت وحدة الأحوال المتنقلة بنجران، أمس، تقديم خدماتها لمنسوبي فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة،في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "نأتي إليك" والمخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وأفاد مدير عام فرع الأحوال المدنية بنجران، سالم بن سعيد آل شفلوت أن أبرز الخدمات التي تقدمها الوحدة المتنقلة، خدمة السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج، والطلاق، والوفاة ،وتعديل المهنة.

يذكر أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال تواجدها في مختلف مناطق المملكة حسب الجدول الزمني المُعد لذلك.

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13:24ت م

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