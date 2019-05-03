السعودية اليوم / جامعة نجران تصدر تقريرها الإعلامي السنوي للعام الجامعي الحالي



نجران 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

أصدرت جامعة نجران، ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام تقريرها السنوي للعام الجامعي الحالي، متضمناً الفعاليات والتغطيات الإعلامية بكافة أنواعها.

وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الجامعة الدكتور زهير العمري أن عدد المواد الصحفية بلغ نحو 512 مادة صحفية تنوعت بين أخبار، وتقارير، نُشرت في وكالة الأنباء

كما شمل الحصاد الإعلامي إبراز جهود الإدارة إعلامياً في إصدار 9 أعداد من صحيفة صدى الجامعة بانتظام شهري، وإصدار مجلة خاصة عن الجامعة في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي أقيم في مدينة الرياض مطلع الشهر الحالي، فيما بلغ عدد التغريدات على حسابات الرسمية 15088 تغريدة، ووصل عدد حسابات الجامعة على تويتر 44 حساباً تمثل الكليات والعمادات يتابعها أكثر من 150 ألف متابع وتقدم خدمات طلابية تسهم وبشكل كبير في رفع مستوى التواصل والتفاعل المستمر على مدار الساعة.

وفي جانب العلاقات العامة رصد التقرير مشاركة الإدارة في 4 معارض داخل وخارج الجامعة كان أبرزها المعرض والمؤتمر والدولي الذي حظيت الجامعة خلاله بالرعاية الماسية، إلى جانب مشاركتها في تنظيم عدد من الندوات والمحاضرات والمناشط المختلفة.

//انتهى//

13:15ت م

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نجران 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واسأصدرت جامعة نجران، ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام تقريرها السنوي للعام الجامعي الحالي، متضمناً الفعاليات والتغطيات الإعلامية بكافة أنواعها.وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الجامعة الدكتور زهير العمري أن عدد المواد الصحفية بلغ نحو 512 مادة صحفية تنوعت بين أخبار، وتقارير، نُشرت في وكالة الأنباء السعودية ، والصحف الرسمية، و11232 صورة فوتوغرافية، إلى جانب 76 تغطية ميدانية، و76 مقطع فيديو للفعاليات التي نظمتها الجامعة أو شاركت بها، وكذلك تصميم 75 انفوجرافيك ثابت، و27 موجز إخباري مرئي لأبرز نشاطات الجامعة بشكل أسبوعي.كما شمل الحصاد الإعلامي إبراز جهود الإدارة إعلامياً في إصدار 9 أعداد من صحيفة صدى الجامعة بانتظام شهري، وإصدار مجلة خاصة عن الجامعة في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي أقيم في مدينة الرياض مطلع الشهر الحالي، فيما بلغ عدد التغريدات على حسابات الرسمية 15088 تغريدة، ووصل عدد حسابات الجامعة على تويتر 44 حساباً تمثل الكليات والعمادات يتابعها أكثر من 150 ألف متابع وتقدم خدمات طلابية تسهم وبشكل كبير في رفع مستوى التواصل والتفاعل المستمر على مدار الساعة.وفي جانب العلاقات العامة رصد التقرير مشاركة الإدارة في 4 معارض داخل وخارج الجامعة كان أبرزها المعرض والمؤتمر والدولي الذي حظيت الجامعة خلاله بالرعاية الماسية، إلى جانب مشاركتها في تنظيم عدد من الندوات والمحاضرات والمناشط المختلفة.//انتهى//13:15ت م0028

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.