السعودية | إعصار يضرب شرق الهند وحالة تأهب في بنجلاديش

المناطق - الرياض

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن الإعصار “فاني” وصل اليوم، إلى شرق الهند، حيث قامت السلطات بإجلاء أكثر من مليون شخص من بعض المناطق التي يمكن أن تضربها أقوى عاصفة تشهدها المنطقة منذ أكثر من 20 عامًا.

وقال المسؤول في إدارة الأرصاد الجوية في ولاية أوديشا الهندية، اتش آر بيسواس: “إن الإعصار وصل إلى البر في شرق الهند عند الساعة الثامنة (02,30 ت غ). وسجلت سرعة الرياح بين 175

و 180 كلم في الساعة قبل نحو ساعة ونصف الساعة”. وتتوقع الأرصاد الجوية أن ترافق العاصفة رياح تصل سرعتها إلى ما بين 180 و190 كلم في الساعة، مع هبات تصل إلى 200 كلم في الساعة، مما يعني أن الإعصار هو من الدرجة الثالثة أو الرابعة.

وأضاف المسؤول، أن الأرصاد تتوقع أيضًا أن يتابع الإعصار بعد أن يضرب ولاية أوديشا بجنوب كالكوتا، مساره في مناطق يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة ثم ينتقل إلى ولاية البنغال الغربية قبل أن يصل إلى بنغلادش السبت ويضعف تدريجيًا.

من جهتها، وضعت حكومة بنغلادش الجيش في حالة تأهب وأمرت بإخلاء 19 منطقة ساحلية فتح فيها أكثر من أربعة آلاف مأوى مضاد للأعاصير، حسبما ذكر مسؤول في الدفاع المدني، محمد هاشم.