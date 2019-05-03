ترامب يأمر بإنفاق 20 مليار دولار على وحدة بحرية مُكهنة

2019-05-03

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعدول عن قرار تكهين حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان، والتي أمضت ما لا يقل عن 20 عامًا بالخدمة، حالة من اللغط بين الأوساط العسكرية الأمريكية.

وحسب مجلة تايم الأمريكية، فإن قرار الرئيس ترامب كان بتوجيه أمر للقوات البحرية بمواصلة التحضير والتجهيز للحروب الإلكترونية، من خلال تطوير حاملة الطائرات هاري ترومان، بعد التراجع عن قرار إخراجها من الخدمة بسبب حاجتها للتطوير التقني.

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الأمر جاء بمثابة صاعقة لوزير الدفاع بالإنابة باتريك شاناهان، خاصة وأن الوحدة البحرية كانت ضمن القطع التي تستعد للخروج من الخدمة، لقضائها أكثر من 20 عامًا، إلا أن قرار الرئيس الأمريكي بتطويرها وفقًا للضوابط التي تسمح لها بالتصدي للحرب السيبرانية.

وحسب المجلة الأمريكية، فإن قرار ترامب كان بمثابة صدمة أخرى لأنه سوف يتطلب ضخ 20 مليار دولار على مدى عقدين كاملين لتطوير حاملة طائرات هاري ترومان، وهو ما يعني أنه سيتم اقتطاع جزء من الميزانية المرصودة لتطوير الوحدات البحرية غير المأهولة والتي يتم قيادتها آليًا.

وينظر الرئيس الأمريكي بعين الاهتمام إلى تطوير الوحدات العسكرية على المستوى السيبراني، والذي يمكن أن يكون أهم مجالات الصراع في الوقت الحالي مع الصين وروسيا.