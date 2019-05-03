حساب النسبة الموزونة في الجامعات السعودية وتحديد النسبة المركبة للمفاضلة

ننشر طرق حساب النسبة الموزونة في جامعة طيبة أو الدمام أو جامعة الإمام عبد الرحمن وجامعة الملك سعودي وجميع الجامعات في المملكة العربية السعودية، من أجل التعرف على النسبة المركبة والتي تعتمد في المفاضلة بين الطلاب من خريج الثانوية العامة للقبول في الجامعات، وخاصة مع قرب انتهاء العام الدراسي الحالي والبدء في الاستعداد لتقديم الجامعات.

بعض الجامعات السعودية تناولت شرح طريقة حساب النسبة الموزونة للثانوية العامة، وفق المعايير المعتمد عليها والعوامل التي تدخل في تحديد النسبة المركبة، والتي تكون من ضمن عوامل المفاضلة للقبول، وسنوضح بعض الأمثلة على كيفية حساب النسبة الموزونة وفق الشروحات التي قدمتها بعض الجامعات مثل جامعة حائل والإمام عبد الرحمن .

ما هي حساب النسبة الموزونة

التعريف بطريقة أو كيفية حساب النسبة الموزونة والعوامل التي تعتمد عليها في عملية الحساب تتلخص بشكل مبسط في كونها مجموعة الدرجات التي حصل عليها الطالب من درجات مادة دراسية ما، ويضرب ذلك في عدد الحصص الأسبوعية لتلك المادة، وغالبا ما تدون بنهاية الشهادات الدراسية للفصل الدراسي أو لنهاية العام .

طريقة حساب النسبة المركبة

ننشر الآن بعض الأمثلة كم كيفية حساب النسبة المركبة أو طريقة حساب النسبة الموزونة والتي تعتمد على طريقة الحساب المبينة على النحو التالي:

طريقة حساب النسبة المركبة لـ جامعة الإمام عبد الرحمن، والتي تعتمد على ضرب النسبة التراكمية لمجموع الطالب في الثانوية العامة في 30%، ويضاف لها حاصل ضرب درجة اختبار القدرات العامة في 30%، ويضاف لها كذلك حاص درب درجة الطالب في اختبار التحصيلي في 30% .

النسبة المركبة = (النسبة التراكمية للثانوية العامة×0,30)+(درجة القدرات العامة×0,30)+(درجة الاختبار التحصيلي×0,40). Advertisements

طريق حساب النسبة لجامعة الملك سعود:

أهمية حساب النسبة الموزونة

حساب النسبة الموزونة يكون من ضمن الشروط العامة للقبول والمفاضلة ما بين الطلاب والطالبات الخريجين و الخريجات من الثانوية العامة للقبول في جامعة ما، وحال انطباق الشروط ننتقل لمرحلة أخرى من المفاضلة تتم من خلال التسجيل الإلكتروني، حيث يتم تحديد الطلاب والطالبات المرشحين لإجراء المقابلة الشخصة لكل جامعة لتحديد الطلاب المقبولين نهائيا، وقد تختلف الإجراءات ما بين جامعة وأخرى .

تحديث: الأيام المقبلة سيتم تفعيل بوابة القبول والتسجيل في الجامعات السعودية، ولكل جامعة طريقة في حساب النسب الخاصة بالمفاضلة سواء النسبة الموزونة أو المركبة وللتعرف على تلك الطرق، يتم التوجه إلى بوابة القبول أو بوابة عمادة القبول والتسجيل واتباع التعليمات.

تحديث: انتهت اختبارات الثانوية العامة 1440 وأعلنت نتائج الطلاب بجانب إعلان نتائج اختبار التحصيل الدراسي ونتائج القدرات، ويقبل الطلاب على حساب النسبة الموزونة للقبول في الجامعات وهو ما سنعمل على توفيره من خلال هذا الموضوع.

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