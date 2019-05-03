السعودية | بعد 30 عاماً.. أوبريت "مولد أمة" يعود بتوزيع جديد

شكرا لقرائتكم بعد 30 عاماً.. أوبريت "مولد أمة" يعود بتوزيع جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم الفنان محمد عبده الأوبريت الغنائي "مولد أمة"، بين شوطي مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض أمس الخميس، وبحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وحقق التعاون إنجازاً تاريخياً بعد فوزه بأول لقب في تاريخه عقب انتصاره على اتحاد جدة 2-1، ليتوج بطلاً لكأس الملك، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي.

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الأوبريت الذي يتذكره السعوديون قبل 30 عاماً، قدمه فنان العرب بتوزيع جديد وهو عبارة عن نشيد وطني يسرد معالم البلاد المترامية، واصفاً إياها عبر كلمات عميقة أبدع فيها الشاعر سعود بن عبد الله، فكان بحجم المناسبة التي عرض فيها لأول مرة عام ١٤١٠ه -١٩٩٠م (المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية السادس) غناه الفنان محمد عبده والفنان طلال مداح فأبدعا في الأداء كعادتهما، ليرددها الكبار ويشدو به الصغار طوال السنوات الماضية.

كلمات الأوبريت:

هجن وخيل … عشق مع شوق وأمل

ليل طويل .. لونه مثل لون الكحل

منّه سرى عبد العزيز .. وبعده طلع صبح جديد

وردة ربيع تبتسم .. في يوم مولدها المجيد

في الموعد اللّي تنتظر .. عذرا نخت رجّالها

ما عاد حسّب للعمر .. نادت له ولبّى لها

برد وسموم انحبها..في سلمها في حربها نحبها



إلى ذلك، غرد الشاعر سعود بن عبدالله عبر حسابه بتويتر قائلاً: "بحضور خادم الحرمين الشريفين يسعدني بأن يعاد عرض أوبريت "مولد أمة" في نهائي كأس الملك بتوزيع جديد وصوت محمد عبده".