السعودية اليوم / مهرجان "قوت" للتمور المعبأه يستعرض 100 صنف من التمور بكامل مشتقاتها وصناعاتها التحويلية



بريدة 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

أسهم مهرجان قوت للتمور المعبأة ومشتقاتها المقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة، في تسويق أكثر من 100 صنف من التمور ومشتقاتها بعبوات مخصصة وصناعات تحويلية أسهمت بشكل ملموس باستقطاب المستهلكين .

ويحوي المهرجان تمور متنوعة كالسكري، والخلاص، والمكتومي، والشقراء، والونانة، والعجو، ونبت علي، والصقعي وغيرها من التمور التي تشتهر بها المنطقة، بالإضافة إلى مشتقاتها وصناعاتها التحويلية كدبس التمر واستخلاص عصير التمر المركز، وأصابع التمر بالشوكولاته، و إنتاج الخل، والكحول الصناعي والطبي، وإنتاج السائل السكري، وإنتاج عجينة التمر، ومربي التمر، بالإضافة إلى تدوير مخلفات التمور لإنتاج علف حيواني وغيرها من الصناعات التحويلية .

من جانبه بين المدير التنفيذي للمهرجان الدكتور منصور المشيطي، أن المهرجان مشجع بشكل كبير للإنتاج والتصنيع والاستفادة من التمور ومشتقاتها وصناعاتها التحويلية، مشيراً إلى أن التمور ومشتقاتها تشكل أمن غذائي واستثماري هام، لافتاً إلى أن مهرجان قوت للتمور المعبأة يُعنى بعرض وبيع التمور المخزنة والمعبأة والذي يتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن المهرجان يهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع التمور وتسويقها، وفتح منافذ جديدة داخل المملكة وخارجها، وتحفيز تبادل الصفقات التجارية والتصديرية لتمور القصيم أثناء المهرجان .

// انتهى //

12:33ت م

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