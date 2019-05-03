السعودية اليوم / " شرح دليل الطالب " محاضرة بمركز الدعوة والإرشاد بحائل



حائل 28 شعبان 1440 هـ الموافق2 مايو 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة حائل غداً, محاضرة بعنوان " شرح دليل الطالب " يلقيها أستاذ جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض أحمد بن حمد الونيس بعد صلاة العصر بجامع الراجحي.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن مناشط المكتب التوجيهية لهذا العام.

// انتهـى //

11:49ت م

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