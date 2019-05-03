انت الان تتابع تفاصيل خبر ناشطة سعودية تكشف تفاصيل اعتقال زوجها وآخر كلماته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 11:46 صباحاً - كشفت الناشطة السعودية ملك الشهري عن تفاصيل اعتقال زوجها من قبل السلطات السعودية، خلال شهر أبريل الماضي.

وقالت الشهري إن سيارة مصفحة لا تحمل أية علامة توقفت، في الرابع من أبريل الماضي، في الشارع أمام منزل زوجها أيمن الدريس خلال الليل، قبل أن تلاحقه أثناء ما كان متوجهاً إلى مزرعة عائلته.

وأوضحت الشهري التي هي حالياً بمدينة لوس أنجلس الأمريكية، أنها كانت تتحدث مع زوجها بالهاتف قبل دقائق فقط من اعتقاله، مشيرة إلى أنه أخبرها بما يجري حوله في تلك الأثناء، وفق ما نقلت عنها قناة "إم بي سي نيوز".

وأشارت إلى أنها سألته قائلة: "هل أنت خائف؟"، فرد عليها: "كل شيء سيكون على ما يرام"، لافتة إلى أنه أبدى أسفه لعدم سماعها حين توسلت إليه لمغادرة المملكة، التي تشهد حملة اعتقالات كبيرة.

وتتذكر الشهري آخر كلمات له قبل أن يغلق هاتفه حين قال لها: "أنا أحبك، اعتني بنفسك".

وأبدت خشيتها من التطرق لقضية زوجها علناً؛ "لكون ذلك قد يكون خطيراً"، وتضيف: "أنا خائفة من كل تغريدة أكتبها، فقد تؤثر عليه".

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واعتقلت السلطات السعودية، في أبريل الماضي، 14 شخصاً على الأقل، من بينهم الدريس، ضمن حملة مستمرة تشنها المملكة ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والدعاة والعلماء.

ولا تعرف زوجة الدريس مكان زوجها، ولا السبب وراء اعتقاله، حيث لم يسبق له التحدث في قضايا حقوق الإنسان في السعودية ولا الإصلاح السياسي في المملكة، لكن زواجه- على ما يبدو - من ناشطة في مجال حقوق المرأة تسبب له بالاعتقال.

ولفتت ملك الشهري الأنظار لأول مرة في ديسمبر 2016، عندما نشرت على "تويتر" صورة لها في أحد شوارع الرياض دون غطاء للرأس والعباءة الإجباريين لجميع النساء، وهو ما اعتبر تحدياً للقوانين في المملكة، وفق قناة "يورو نيوز".

وانتشرت صورة ملك حينها بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق البعض عليها اسم "روزا بارك" السعودية، في إشارة إلى أيقونة الكفاح ضد العنصرية التي طالت السود في الولايات المتحدة، في حين رأى البعض الآخر ذلك إهانة للملك وهددوها بالقتل.

وسبق أن اعتقلت السلطات السعودية ملك الشهري، ووجهت إليها تهماً بارتكاب جرائم الإنترنت وتشجيع الآخرين على اتخاذ موقف ضد قوانين الملابس في المملكة، وسجنت خمسة أيام قبل إطلاق سراحها.

وتزوج الدريس من ملك في أبريل 2017، قبل أن تغادر الشهري إلى أمريكا، في مايو 2018، بعد القبض على مجموعة من النساء الناشطات، من بينهن لجين الهذلول، وبعض الرجال ممن ساندوهن في معركة تخليص البلاد من الحظر الذي تفرضه على قيادة المرأة.

وشهدت المملكة خلال العامين الأخيرين حملة اعتقالات بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، شملت عدداً من العلماء والكُتاب والدعاة، وناشطات وناشطين، كما أقيمت جلسات محاكمة لبعض منهم.