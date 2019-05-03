السعودية | خدمة جديدة لاستقدام العمالة الفلبينية إلكترونيا بأسعار محددة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:35 مساءً, 3 مايو 2019 م
المناطق - الرياض
أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة جديدة باسم “معروفة” تابعة لبوابة “مساند”، لتمكين المستفيد من استقدام العمالة المنزلية من الفلبين بتكلفة محددة، وسيقوم من خلالها المستفيد بإرفاق صورة جواز وبيانات التواصل.
وقال وفقا لـ”الاقتصادية” خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الخدمة أطلقت لمدن الرياض وجدة والدمام، فيما سيتم تدشينها تدريجيا للوصول لكل أنحاء المملكة قريبا، مشيرا إلى أن “الخدمة” توفر أفضل مكاتب الاستقدام المرخصة لتسلم الطلبات ومعالجتها.
وأوضح أبا الخيل، أنه من خلال البحوث والدراسات التي قامت بها الوزارة وفريق عمل برنامج “مساند” على أساليب الاستقدام، فجاءت الوصاية بضرورة توفير خيارات متعددة ومتفاوتة للمستفيد.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على إطلاق الهوية الجديدة لبرنامج العمالة المنزلية “مساند”، التي ترمز إلى مراحل الاستقدام الرئيسة من طلب التأشيرة حتى وصول العمالة المنزلية، بالتزامن مع البوابة الجديدة لمساند التي تمت إعادة هندسة جميع الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.
وأكد أن الوزارة تقوم على أتمتة طلبات التأشيرات من خلال المنصات الإلكترونية، بحيث يحصل المستفيد على التأشيرة لحظيا إذا كان مستوفيا الشروط، كما تم تطوير محرك البحث عن مقدمي الخدمة (مكاتب وشركات) بهدف تقديم معلومات دقيقة ومؤثرة في قرار المستفيد وتعزيز الشفافية والتنافسية العادلة لمقدمي الخدمات.
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