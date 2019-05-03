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حالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم وغداً
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقّع نظام بدر لخرائط طقس العرب أن تتأثر المملكة خلال اليوم وغداً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ينتج عنها هطول زخات رعدية في أجزاء من شمال، وسط وجنوب وجنوب غرب البلاد بما فيها حائل، القصيم، الشمالية، عرعر، المدينة المنورة والرياض وأجزاء من الشرقية.
كما توقّع أن تندفع كتلة باردة نسبياً لشمال المملكة مساء الجمعة ويوم السبت، تعمل على تشكل موجة غبار على المناطق الشمالية وتكاثر السحب الرعدية في جنوب غرب ووسط وشرق المملكة.
كما توقّع أن تتأثر العاصمة الرياض بزخات من الأمطار خلال اليوم الجمعة وغداً السبت تكون في طبيعتها خفيفة إلى متوسطة أحياناً.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك) وقد تصل إلى شِبه انعدام في الرؤية الأفقية على طريف وعرعر وسكاكا. في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما تتأثر الأجزاء الشرقية من تلك المناطق.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 32 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 – 36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 – 36 كم/ساعة تتحوّل ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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