بعد تقديم موعد حساب المواطن .. هل يؤثر السجل التجاري على الدعم؟

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بعد تقديم موعد حساب متابعات الخليج 365 .. هل يؤثر السجل التجاري على الدعم؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أهمية الإفصاح عن كل مصادر الدخل حتى السجل التجاري الإلكتروني.
وقال حساب متابعات الخليج 365 رداً على استفسار من أحد المستفيدين حول مدى تأثر مبلغ الدعم بوجود سجل تجاري إلكتروني، في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه، واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري)، وإضافة الدخل ويتم احتساب دخل النشاط التجاري ضمن مجموع الدخل، ويُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وكان حساب متابعات الخليج 365 أكّد أنه تقرر تقديم موعد الدفعة التالية ليكون يوم التاسع من مايو بدلاً من العاشر من نفس الشهر.
يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).
ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.
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