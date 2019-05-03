2019-05-03

في مثل هذا اليوم .. انتصار المسلمين على الفرس.. وأول مترو أنفاق بالعالم

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

شهد العالم العديد من الوقائع التي حدثت في مثل هذا اليوم، والتي أيضاً رسمت ملامح مراحل متعاقبة من التاريخ الحديث.

ويُخلد العالم، اليوم الموافق 3 مايو، ذكرى العديد من الأحداث التاريخية الضخمة، والتي كانت لها تأثيرها الكبير على حياة الشعوب.

معركة الولجة

في مثل هذا اليوم عام 633م، وقعت معركة الولجة بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد والفرس، وانتهت هذه المعركة بانتصار المسلمين في مدينة الولجة العراقية.

الشيخ جابر الصباح أميراً على الكويت

في مثل هذا اليوم عام 1814، تولّى الشيخ جابر بن عبد الله الصباح الحكم بدولة الكويت، وذلك خلفاً لوالده الشيح عبد الله بن صباح الجابر الصباح.

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ضم سيناء لمصر

في مثل هذا اليوم عام 1906، أتمّت بريطانيا مع الدولة العثمانية آنذاك، اتفاقاً يقضي بانضمام سيناء إلى مصر، وذلك لتبقى قناة السويس تحت حكمها، خاصة وأنها كانت تحتل القاهرة في ذلك الوقت.

أول مترو أنفاق

في مثل هذا اليوم عام 1933، تم افتتاح أول مترو أنفاق بمدينة أوساكا اليابانية، والتي تستضيف قمة مجموعة العشرين خلال العام الجاري.



ميلاد جيمس براون

في مثل هذا اليوم عام 1933، وُلد المغني العالمي الشهير جيمس براون صاحب أغنية “Feel Good” المعروفة، والتي لاقت نجاحاً واسعاً عالمياً.



دستور ما بعد الحرب

في مثل هذا اليوم عام 1947، تم إقرار الدستور الياباني ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي وضع قيوداً واسعة على بعض الأمور، أبرزها تسليح الجيش وإنشاء قوة عسكرية لليابان.

مارجريت تاتشر

في مثل هذا اليوم عام 1979، تولّت مارجريت تاتشر مهام رئاسة الحكومة البريطانية، لتكون بذلك أول رئيسة للوزراء في بلادها.