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قبل شهر رمضان.. ارتفاع غير مسبوق لأسعار الخضراوات بأسواق جازان
متابعات الخليج 365 ـ علي مدخلي ـ جازان
سجّلت أسعار الخضراوات في أسواق جازان ومحافظاتها ارتفاعاً غير مسبوق تزامن مع دخول شهر رمضان المبارك وتسبّب هذا الارتفاع المفاجئ الذي شهدته بين عشية وضحاها في تذمر المستهلكين.
وأكّد بعض المشترين أن نسبة الارتفاع بلغت 100 في المئة في بعض الأصناف، مُؤكدين أن غياب الرقابة من الجهات المختصة أدّى إلى تلاعب المُوردين والتُّجار بأسعار الخضراوات قبل بداية الشهر الكريم حيث بلغ سعر كرتون الطماطم 30 ريالاً وكان يُباع قبل أسبوع بـ 15 ريالاً للكرتون وكيس الفلفل ارتفع من 15 ريالاً إلى 30 ريالاً.
وطالب عدد من المتسوقين وزارة التجارة بضرورة تشكيل فِرَق عمل تقوم بجولات على الأسواق مع بداية رمضان، وبخاصة أسواق الخضراوات التي تشهد تلاعباً وارتفاعاً بالأسعار من دون سبب مُقنع سوى زيادة مكاسبهم على حساب المستهلك.
ودعا خالد الحكمي إلى تشديد الرقابة على الأسواق، وبخاصة في شهر رمضان مُطالباً وزارة التجارة بـوقفة حازمة تضع حداً للتلاعب في الأسعار.
فيما ذكر أحمد زيلع أنه فوجئ بهذا الارتفاع الكبير في أسعار الخضراوات اليوم في سوق الحلقة بمدينة جازان على رغم أن ارتفاع الأسعار يتكرر كل عام.
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