الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي للاتحاق بالخدمة العسكرية في (911)

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية، بالمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للعام الهجري 1440هـ

وأوضحت الإدارة أنه على المقبولين الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة العاشرة صباحاً لمقر كلية الملك فهد الأمنية البوابة الشرقية رقم (5) في الوقت والمكان المحدد لكل طالب كما هو موضح في نموذج القبول مع إحضار المستندات التالية:

– إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب

– أصل بطاقة الهوية الوطنية وصورتين منها.

– صورة من كرت العائلة ( للمتزوج ).

– صورتين مصدقة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس (4X6) مكشوف الرأس خلفية بيضاء.

– إحضار ملف مرتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.

– يمنع إحضار الهواتف المحمولة.

– إحضار أصل شهادة البكالوريوس والكلية التقنية وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة مع صور مصدقه منها، وإحضار أي دورات تدريبيه وتكون من جهة معتمدة وفي حالة كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من جهة حكومية.

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