شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة 32 بكلية الملك فهد البحرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجبيل)

نيابةً عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رعى مساعد وزير الدفاع محمد العايش، أمس (الخميس) في الجبيل، حفل تخريج الدفعة 32 من طلبة كلية الملك فهد البحرية.

وكان في استقباله لدى وصوله الكلية نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق الأزيمع، وقائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله القحطاني، وقائد كلية الملك فهد البحرية اللواء بحري ركن علي القحطاني.

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وألقى قائد الكلية كلمة رحب فيها بمساعد وزير الدفاع وبالحضور، ثم تحدث عن التطور الكبير في كلية الملك فهد البحرية، وسعيها لتحقيق رؤيتها وأن تكون كلية رائدة ومميزة في مجال العلوم العسكرية البحرية، مشيرًا إلى إسهام الكلية في تزويد القوات البحرية وقوات حرس الحدود بالضباط والقادة البحريين ذوي الكفاءة العالية والجاهزية التامة، ومهنئًا الخريجين بالتخرج ومتمنيًا لهم التوفيق.

بعد ذلك شاهد، مساعد وزير الدفاع العرض العسكري للكلية، وعددًا من التشكيلات وكرم المتفوقين، ثم جرى تسليم راية الكلية، وأداء القسم للخريجين، وأعلنت النتائج.

يذكر أن خريجي الدفعة الـ32 تضم طلبة من حرس الحدود السعودي وزملاء لهم من عدد من الدول الشقيقة من كل من مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.