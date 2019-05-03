شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة في عدة مناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق ( الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك ) وقد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على طريف وعرعر وسكاكا. في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما تتأثر الأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي و تكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.