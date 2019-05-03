طرد بـ7 ملايين دولار يحول أستراليًا إلى السجن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ألقت الشرطة الأسترالية القبض على رجل أرسل طردا يحتوي على 20 كجم من عقار الميثامفيتامين عبر البريد إلى عنوان خاطئ.

وبحسب الشرطة فإنه تم إرسال الطرد الذي تقدر قيمته بـ7 ملايين دولار أمريكي إلى زوجين مسنين، انتابهما شعور بالصدمة عندما فتحا الطرد أمس الأول في منطقة ويريبي في ملبورن بجنوب غرب البلاد.

وأضافت أنه تم استدعاؤها بعدما اكتشف الزوجان أن الطرد يحتوي على أكياس من مسحوق أبيض، وحددته الشرطة لاحقا على أنه الميثامفيتامين. وداهمت الشرطة عقارا يقع على بعد 60 كلم من ضاحية بوندورا في شمال ملبورن، وأفادت تقارير بأنها عثرت على كمية أخرى من المادة وزنها 20 كجم، إضافة إلى اعتقال مرسل الطرد.