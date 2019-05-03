ألماني يحرق سيارته بعد صدم مسنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ شتوتجارت صدم سائق في ألمانيا زوجين مسنين بسيارته ثم هرب وأضرم النار في سيارته، وذلك حسبما ذكرت شرطة مدينة بوبينجن ان دير ريمس بولاية بادن فوبتمبرج جنوب ألمانيا. وأوضحت الشرطة أن السائق كان يقود سيارته بسرعة عندما خرج عن الطريق عند مروره بمنعطف، وصادف ذلك وجود رجل مسن 84 عاما وزوجته 79 عاما على جانب الطريق، مما أدى لاصطدام السيارة بهما. واستمر السائق في قيادة السيارة وابتعد عن مكان الحادث بضعة كيلومترات ثم أوقف سيارته وأضرم فيها النار لإخفاء جريمته، وهرب مترجلا هو ورفيق له عبر الحقول القريبة، ولكن الشرطة نجحت في الإمساك به هناك.



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