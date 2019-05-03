إعصار فاني يجلي 800 ألف هندي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي
أجلت الهند نحو 800 ألف مواطن من المناطق الساحلية بولاية أوديشا أمس، مع اقتراب إعصار فاني من المنطقة.
وقالت هيئة الأرصاد الهندية «إن إعصار فاني يتجه إلى ساحل أوديشا وتصاحبه رياح تسير بسرعة 180 كلم إلى 200 كلم في الساعة، ومن المتوقع أن يصل إلى منتجع بوري القريب من البحر غدا الجمعة».
يذكر أن العاصفة الإعصارية القوية للغاية تمر حاليا فوق خليج البنجال بالقرب من ساحل ولاية اندرا براديش بجنوب البلاد، وتتجه إلى الشمال بسرعة تتراوح ما بين 5 إلى 6 كلم في الساعة.
وقال بيشنوبادا سيثي مفوض شؤون الإغاثة في ولاية أوديشا «إنه من المتوقع أن يؤثر الإعصار على مناطق عدة بالولاية».
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