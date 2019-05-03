فرنسا وإيطاليا تحتفلان بذكرى وفاة دافينشي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحيت فرنسا وإيطاليا أمس ذكرى مرور 500 عام على وفاة الفنان ليوناردو دافينشي في بلدة أمبواز بوادي لوار في فرنسا، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وابنته لورا في القصر الملكي بالمدينة.

وأعلن ماكرون عن الاحتفال المشترك في مارس، في محاولة واضحة لإصلاح العلاقات مع إيطاليا، بعد أن نشبت خلافات من جانب زعيمي الائتلاف الشعبوي الحاكم، ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، مرارا مع الرئيس الفرنسي.