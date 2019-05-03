رفع أندية دوري السلة للناشئين إلى 16

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أقر الاتحاد السعودي لكرة السلة زيادة عدد أندية دوري الناشئين إلى (16) فريقا من الموسم المقبل، وانطلاق الدوري الممتاز لكرة السلة في محرم المقبل، وتقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، واعتماد تعديل لائحة المادة (5) من لائحة الانتقالات في حالة تساوي العروض المقدمة للاعب في حالة الرغبة في الانتقال لسن (28)، حيث يحق لناديه الاحتفاظ باللاعب والاستمرارية معه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة الذي عقد أمس في الرياض برئاسة رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد، والذي استهل الاجتماع بالشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي على الموافقة باستضافة بطولة المدن في العالم 3×3 التي ستقام خلال أكتوبر المقبل.
قرارات أخرى
- الاستمرارية في تسجيل لاعبين محترفين لكل ناد في الدوري الممتاز
- السماح بالتغيير في أي وقت دون تحديد سقف معين لعدد مرات التسجيل
- فتح باب الإعارة للاعبين السعوديين لعدد لاعبين اثنين حتى بداية انطلاق دوري « البلاي أوف»
- التعاقد مع مدرب للإعداد البدني للمنتخبين الأول والناشئين
- المشاركة في البطولة العربية للناشئين مواليد عامي (2004/2003)
- تكليف لجنة المنتخبات بإعداد دراسة لإنشاء مراكز تدريبية في مناطق المملكة
- استكمال التجهيزات للبطولة الدولية للمدن 3×3 المقررة بجدة في 18 و19 أكتوبر المقبل
- تنظيم بطولة 3× 3 المقررة خلال رمضان بمكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والرياض
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