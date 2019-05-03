رفع أندية دوري السلة للناشئين إلى 16

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أقر الاتحاد السعودي لكرة السلة زيادة عدد أندية دوري الناشئين إلى (16) فريقا من الموسم المقبل، وانطلاق الدوري الممتاز لكرة السلة في محرم المقبل، وتقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، واعتماد تعديل لائحة المادة (5) من لائحة الانتقالات في حالة تساوي العروض المقدمة للاعب في حالة الرغبة في الانتقال لسن (28)، حيث يحق لناديه الاحتفاظ باللاعب والاستمرارية معه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة الذي عقد أمس في الرياض برئاسة رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد، والذي استهل الاجتماع بالشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي على الموافقة باستضافة بطولة المدن في العالم 3×3 التي ستقام خلال أكتوبر المقبل.

قرارات أخرى