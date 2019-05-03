السعودية | تعرف على السفير الأميركي الجديد في السعودية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - رحبت السفارة الأميركية في الرياض، بالسفير الأميركي الجديد في السعودية، الجنرال جون أبي زيد، الذي وصل إلى الرياض أمس الخميس.

وكتب الحساب الرسمي للسفارة عبر موقع تويتر "نود أن نعرب عن ترحيبنا الحار بالسفير جون أبي زيد وزوجته في #السعودية. لقد اكتسب السفير مسيرة مهنية غنية في الشرق الأوسط وصرح مؤخراً: "إنني على قناعة راسخة بأن المملكة العربية السعودية كانت وستظل شريكًا أساسيًا".

ورشح ترمب أبي زيد للمنصب في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وأقر مجلس الشيوخ تعيينه في نيسان/أبريل 2019.

ونشر موقع السفارة السيرة الذاتية للسفير أبي زيد وهي كالتالي:

تقاعد السفير جون بي. أبي زيد من الجيش الأميركي في عام 2007، وخلال مسيرته العسكرية التي استمرت أربعة وثلاثين عاماً، ارتقى من قائد فصيلة مشاة إلى جنرال بأربعة نجوم وأصبح القائد الذي قضى أطول فترة في منصب قائد القيادة الوسطى الأميركية، وبالإضافة إلى منصبه القيادي في هذا المجال، فقد عمل في البنتاغون في منصب مدير الخطط الاستراتيجية والسياسات بهيئة الأركان المشتركة، ثم مدير الأركان المشتركة في الفترة من 2000 – 2003، وكان لديه طوال حياته المهنية خبرة واسعة بالشرق الأوسط كضابط وباحث عسكري، وقد تعامل بصفته قائد القيادة الوسطى الأميركية بانتظام مع القيادات العسكرية والمدنية في المنطقة.

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وبحسب معرفة السفير أبي زيد الفريدة باللغة والثقافة وبالتعقيدات في الشرق الأوسط في وقت السلم والحرب وسجله المتميز في القيادة يجعله مرشحاً ممتازاً لكي يكون سفيراً لدى السعودية.

رئيس متميز لمكافحة الإرهاب

وقد عمل السفير أبي زيد منذ تقاعده كمستشار خاص، حيث كوّن شركته الخاصة للاستشارات والتي تحمل اسم “جيه بي أيه بارتنرز، ذات المسؤولية المحدودة – JPA Partners, LLC”. وكان جون أبي زيد أول زميل زائر متميز لزمالة "اننبرج" بمعهد هوفر في جامعة ستانفورد في مايو/ أيار 2007، كما شغل منصب الرئيس المتميز لمركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت، وعمل مع مشروع الدفاع الوقائي بجامعة ستانفورد وكلية كينيدي لنظم الحكم بجامعة هارفارد، وكان جزءاً من المجلس الاستشاري للرئيس المعني بالاستخبارات، من بين العديد من المسؤوليات الأخرى.

والسفير جون أبي زيد عضو في مجلس العلاقات الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وشغل مؤخراً منصب كبير مستشاري وزير الدفاع الأميركي لتقديم المشورة لوزير الدفاع الأوكراني.

وكان السفير أبي زيد خريجاً متميزاً من الأكاديمية العسكرية الأميركية، وقد حصل على درجة البكالوريوس في عام 1973. وحصل على درجة الماجستير في دراسات منطقة الشرق الأوسط من جامعة هارفارد في عام 1981. والسفير أبي زيد هو ضابط يحمل الكثير من النياشين والأوسمة، فقد حصل على ميدالية الخدمة المتميزة للدفاع، وميدالية الخدمة المتميزة للجيش، ووسام الجدارة والنجمة البرونزية. وهو حاصل على مرتبة الشرف العسكرية من العديد من الدول بما في ذلك: ألمانيا وفرنسا وأستراليا وأفغانستان ومصر.