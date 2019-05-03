السعودية | هذا جديد السعودي المصاب برصاص في جامعة أميركية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سمح الأطباء المشرفون على حالة الطالب السعودي رامي آل رمضان الذي أصيب بإطلاق نار في جامعته الأميركية بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة، بخروجه من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية الخميس.
وتقرر أن تجرى له عملية جراحية لإخراج الرصاصة من بطنه في مستشفى متخصص في وقت لم يحدد بعد، في حين وصل والده إلى ولاية نورث كارولينا لمرافقته.
من جهتها أكدت السفارة السعودية في واشنطن مباشرتها حادثة إطلاق النار في جامعة نورث كارولينا وإصابة المواطن رامي بن رياض آل رمضان، فور علمها بوقوع الحادث.
كما أشارت السفارة عبر بيان الخميس إلى أنها تواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعلاجه، وأضافت: "سوف تستمر السفارة في متابعة حالة المواطن المصاب وتقديم كافة المساعدات اللازمة، والتواصل مع الجهات الرسمية التي أعلنت القبض على المعتدي من قبل السلطات المحلية".
وأوضحت السفارة حرصها الدائم على سلامة المواطنين في الولايات المتحدة وتقديم كافة المساعدات لهم على مدار اليوم من خلال السفارة وقنصلياتها أو بالاتصال على أرقام الطوارئ.
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