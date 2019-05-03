“المرور”: عدم الوقوف تماماً عند إشارة “قف” قبل قطع الطريق...

جددت الإدارة العامة للمرور تحذيرها لقائدي المركبات من عدم الوقوف تماماً عند إشارة “قف”، مؤكدةً أن ذلك يعد مُخالفة مرورية.

وقال المرور في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “عدم الوقوف تماماً عند إشارة قف يعد مُخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم ٤”. وأضاف المرور في تحذيره لقائدي المركبات: “قم بإيقاف المركبة تماماً عند إشارة قف قبل قطع الطريق”.