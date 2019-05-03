حساب المواطن يكشف حقيقة انتهاء الدعم بعد سنتين

نفى حساب المواطن، الأنباء المتداولة بشأن إلغاء البرنامج وانتهاء الدعم بعد سنتين، مؤكداً أنه مازال قائماً ويتم صرف الدعم بشكل شهري لمن تنطبق عليهم الشروط. جاء ذلك في ردّ من البرنامج على سؤال مُستفيد قال خلاله: “هل الدعم هذا لمدة سنتين فقط؟ وردّ حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “حيّاك الله، حساب المواطن مازال قائماً وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم بشكل شهري، نسعد بخدمتك”. يُذكر أن حساب المواطن قال في وقت سابق إنه تقرر تقديم موعد إيداع الدفعة الـ18 من الدعم المقررة في شهر مايو المقبل.

وقال حساب المواطن عبر ” تويتر ” : إنه تقرر أن يكون صرف الدفعة التالية بعد 10 أيام من تاريخ اليوم أي في اليوم التاسع من شهر مايو 2019. وكان من المقرر أن يتم إيداع دعم حساب المواطن يوم 10 مايو كما هو متبع وفقاً للآليات المعتمدة سلفاً. وبحسب الآلية المتبعة فإن إيداع دعم حساب المواطن يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه ليوم إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة كما يتم تأخير موعد إيداع دعم حساب المواطن ليوم واحد فقط إذا صادف يوم السبت. وأعلن حساب المواطن في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة (شهر مايو 2019).

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً. يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا). ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.