أكَدت السفارة السعودية في واشنطن مباشرتها حادثة إطلاق النار في جامعة نورث كارولينا وإصابة المواطن رامي بن رياض آل رمضان يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل، فور علمها بوقوع الحادث. وأشارت السفارة عبر بيان صحفي، مساء أمس الخميس، أنها تواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعلاجه.
وأضافت السفارة أنها سوف تستمر في متابعة حالة المواطن المصاب، وتقديم كافة المساعدات اللازمة، والتواصل مع الجهات الرسمية التي أعلنت القبض على المعتدي من قبل السلطات المحلية. ولفتت السفارة إلى حرصها الدائم على سلامة المواطنين في الولايات المتحدة وتقديم كافة المساعدات لهم على مدار اليوم من خلال السفارة وقنصلياتها أو بالاتصال على أرقام الطوارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من السفارة على حادث إصابة مواطن في إطلاق نار بنورث كارولينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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