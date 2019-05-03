تعيين الدكتورة الرماح أمينًا عامًا لجائزة «كفو» بالحدود الشمالية

أصدر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، قرارًا بتكليف الدكتورة تامره بنت يوسف الرماح أمينًا عامًا لجائزة منطقة الحدود الشمالية «كفو».

وتستهدف جائزة «كفو»؛ تحفيز أبناء المنطقة ومؤسساتها من أجهزة حكومية وشركات خاصة ومؤسسات غير ربحية للمبادرة في العطاء والإسهام في التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية وتحقيق مراكز متقدمة في المنافسات والمؤشرات المحلية والدولية على حد سواء، وذلك برصد المنجزين من الأفراد والمؤسسات وتكريمهم لما قاموا به من أعمال وما حققوه من إنجازات مميزة في المجالات كافة.

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يأتي تعيين الدكتورة تامرة بنت يوسف الرماح، اتساقًا مع ما توليه، حكومة خادم الحرمين الشريفين، من اهتمام بالمرأة السعودية وتعليمها وتمكينها من جميع حقوقها في ضوء ما نصت عليه تعاليم الشريعة الإسلامية.

كما تمكنت المرأة السعودية من تحقيق طموحاتها وأهدافها فبرزت في شتى المجالات العلمية والعملية، كالتعليم والطب، والفيزياء والرياضيات والإدارة وغيرها، على المستويين المحلي والدولي، وأثبتت عمليًّا قدرتها على تحمل المسؤولية حتى أصبحت شريكة في تحقيق التنمية، ونالت مميزات وحقوقًا أسهمت في تسريع الارتقاء بمكانتها وزادتها تقدمًا، مع الحفاظ على هويتها وتميزّها .

وأخذت المرأة السعودية في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حقها في الاقتراع والترشح في الانتخابات البلدية؛ وذلك إيمانًا منه بتميزها ودورها الكبير في بناء مجتمع متكامل، كما أصدر أمرًا ساميًّا باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.