سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالسعودية.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الجمعة، تكون السحب الرعدية الممطرة، التي تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية» وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، تتأثر بالحالة المناخية السابقة، وقد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على «طريف، عرعر، وسكاكا».

وأوضحت هيئة الأرصاد أن السماء تكون غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة»، كما تتأثر الأجزاء الشرقية من تلك المناطق .

وحول حالة البحر الأحمر، أشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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أما الخليج العربي فالرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل «مكة المكرمة» أعلى درجات الحرارة بـ43 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب «طريف» بـ17 درجة.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أمطارًا متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر خلال الساعات المقبلة.

وقال الحصيني - عبر حسابه بتويتر - إنه يتوقع اليوم الخميس وصباح غدٍ الجمعة، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، خفيفة إلى غزيرة، وهطول برد على أجزاء من القصيم وحائل وشمال غرب الرياض وجنوب غربها، وجنوب المدينة المنورة، والطائف، وشرق الباحة والشمالية، مع رياح نشطة.

وكان الباحث في الطقس قال، في تغريدة سابقة، إن السحب الرعدية بين الحدود الإدارية لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض، متوقعٌ تقدُّمها نواحي المحافظات الغربية والشمالية لمنطقة الرياض بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، خفيفة إلى متوسطة.