مدير الأمن العام يتفقد المسجد الحرام وساحاته استعدادًا لشهر رمضان

أجرى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، يرافقه قائد قوات أمن العمرة وعدد من القادة التنفيذيين بالأمن العام، أمس الأربعاء، جولة ميدانية على المسجد الحرام وساحاته للاطلاع والاطمئنان على اكتمال جاهزية القوات المشاركة في مهمة إدارة الحشود من المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وعقب الجولة، توجه الفريق الحربي إلى مركز القيادة والسيطرة لأمن الحرم، واطلع على تجهيزاته، ثم اجتمع بالقادة واستهل كلمته برفع التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وأوضح مدير الأمن العام، أن الجولة تأتي إنفاذًا لتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، الذي يحرص على توفير أقصى درجات الأمن والسلامة والأمان لضيوف الرحمن.

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واعتمد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، في 28 إبريل الماضي، الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، خلال شهر رمضان لهذا العام.

ووجه وزير الداخلية، جميع الجهات الحكومية المشاركة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ برفع استعداداتها واتخاذ كل ما تتطلبه مهامها من تدابير إضافية للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان.

وقال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، إن الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع جميع مراحل استعدادات الدفاع المدني وتدابيره الوقائية للمحافظة على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين والتعامل المهني السريع مع أي حالات قد تؤثر عليهم.

وبيَّن أن الخطة تشمل التدابير الوقائية باتخاذ مجمل الإجراءات التنظيمية التي تحد من الأسباب المؤثرة على سلامة المعتمرين والزوار، ونشر ثقافة السلامة بينهم والقائمين على خدماتهم وتعريفهم بالمخاطر المحتملة عند ارتفاع كثافة الحشود في الحرمين الشريفين وساحاتها الخارجية والطرق المؤدية إليها، وغيرها من الأخطاء الفردية التي قد تحدث في أماكن الإقامة.