«الأمر بالمعروف» بالرياض تكلف منسوبيها للعمل فترتين خلال رمضان والإجازة الصيفية

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، خطته التنفيذية الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية لهذا العام (1440هـ) بتكليف عدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين؛ للعمل فترتين صباحية ومسائية وبعد صلاة التراويح؛ حيث يتركز العمل حسب الخطة على أوقات الذروة والأماكن المزدحمة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، أن خطة عمل أعضاء الهيئة تشمل تغطية الأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة، بمدينة الرياض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف الحسين أن الخطة تشمل النصح والتوجيه بمطبوعات توعوية ومعارض توجيهية تحتوي على شاشات عرض وكتيبات في العقيدة وأحكام الصلاة والأمن الفكري والتحذير من المخالفات الشرعية كالابتزاز وغيرها، مع بذل التوجيه والإرشاد والنصح بالحكمة واللين والموعظة الحسنة.

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وأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض بالدعم المستمر من الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، ومتابعة مباشرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله لخدمة المواطنين والمقيمين.

أكملت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الخميس، استعداداتها الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك، لجميع فروعها بمناطق المملكة.

وأعدت الرئاسة خطط العمل الميدانية لتغطية العمل في جميع الميادين من الأسواق والمتنزهات والحدائق والأماكن العامة التي تشهد كثافة خلال هذا الموسم المبارك، كما شملت الخطط إقامة عدد من البرامج التوعوية والتوجيهية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام في جميع فروع الرئاسة مع مراعاة أوقات الذروة في الأعمال الميدانية قيامًا من الرئاسة بدورها الميداني والتوجيهي في هذه المواسم.

يأتي ذلك حرصًا من الرئاسة العامة على القيام بالعمل الميداني والتوعوي المناط بها للمساهمة مع الجهات المعنية في الحفاظ على الخصوصية الزمانية لهذا الشهر الفضيل.