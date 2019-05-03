انت الان تتابع تفاصيل خبر صورة جديدة لمهندس اغتيال خاشقجي خارج السجن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 09:49 صباحاً - تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للواء أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقاً، يظهر فيها حراً رغم أنه أبرز المتهمين في فريق اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

ونشر رجل الأعمال السعودي، منذر آل الشيخ مبارك، صورة لعسيري في صفحته بـ"تويتر"، معلقاً عليها بالقول: "أكحل عدوك لين تعمي عيونه، هذا الشبل من ذاك الأسد"، في إشارة إلى أحد أقاربه الذي تخرج مؤخراً من كلية عسكرية.

ولا يعرف ما إن كانت الصورة حديثة أم أنها قديمة، لكن نشطاء على "تويتر"، اختلفوا حول من يكون صاحب الصورة الذي كان بجوار عسيري، حيث قال بعضهم إنه نجله عمر، في حين قال آخرون إنها لشخص من أقاربه، وإن نجله يُدعى "أنس".

وشارك مدير قناة "الجزيرة" السابق، ياسر أبو هلالة، منشور آل الشيخ في صفحته بـ"تويتر"، وكتب عنها قائلاً: "المجرم أحمد عسيري رئيس فريق اغتيال الشهيد جمال خاشقجي طليقاً، مسرحية المحاكمة أدت دورها".

وأضاف: "من المفروض أن مجرماً متوحشاً مثله يشكل خطراً حتى على ابنه. سؤالي للمدعي العام صاحب صناديق الحلقوم، هل قررت الإفراج عنه؟ أم تبرئته؟ أم لا تدري ؟".

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وأشار مغرد آخر إلى أن عسيري بات طليقاً لكونه "أثبت ولاءه" لولي العهد محد بن سلمان، الذي اتهمته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بإعطاء أمر قتل خاشقجي.

وكانت السلطات السعودية حمّلت، في نوفمبر الماضي، أحمد عسيري، إلى جانب المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، الوقوف وراء مقتل الإعلامي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، أكتوبر 2018.

وأصدر العاهل السعودي في 20 أكتوبر الماضي، أمراً ملكياً بإعفاء عسيري من منصبه، قبل أن يوجه الادعاء السعودي، في نوفمبر، تهمة لعسيري بالوقوف وراء الجريمة.

وقالت النيابة العامة في السعودية، خلال الأشهر القليلة الماضية، إنها تحاكم عسيري ومتهمين آخرين في جريمة مقتل خاشقجي، لكن عدة تقارير شككت في المحاكمة التي رفضت الرياض حضور أي جهات حقوقية دولية فيها.

وكانت 3 مصادر مطلعة قالت لموقع "سي إن إن"، العام الماضي: إن "العقل المدبر" الذي نظم وأشرف على العملية التي استهدفت خاشقجي هو ضابط رفيع المستوى بجهاز "رئاسة الاستخبارات العامة السعودية"، ما أكد احتمالية أن يكون هو عسيري.