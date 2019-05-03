الان تتابع وفد جامعة شقراء يزور سعود الصحية لبحث التعاون في التدريب والدراسات العليا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شقراء - الخليج 365:
زار وفد من جامعة شقراء، برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن محمد الشهراني، جامعة الملك سعود للعلوم الصحية لبحث سبل التعاون بين الجامعتين للتدريب في التخصصات الصحية والدراسات العليا.
وشمل الوفد عضوية عمداء الكليات الصحية، والمشرف العام على إدارة التعاون الدولي بجامعة شقراء.
وبحث الوفد خلال اللقاء موضوعات البحث العلمي في المجال الصحي وغيرها من فرص التعاون التي تخدم طلاب ومنسوبي الجامعتين.
وتضمنت الزيارة لقاءات مع مسئولي الجامعة والكليات الصحية والاطلاع على عدد من البرامج الأكاديمية التي يمكن الاستفادة منها.
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