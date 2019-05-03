برنامج تفاعلي لإدارة المراجعة الداخلية بإمارة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان البرنامج التفاعلي والصفحة الالكترونية لإدارة المراجعة الداخلية بالإمارة.
واستمع إلى شرح عن البرنامج الذي يأتي إطلاقه متزامنا مع الشهر العالمي للمراجعة الداخلية، ولما للبرنامج من أهمية في التوعية بالمراجعة الداخلية، والسعي لنشر ثقافتها لتؤدي رسالتها في دعم إدارات الإمارة والأقسام التابعة وفق أفضل الإجراءات والوسائل.
يذكر أن المراجعة الداخلية بإمارة منطقة مكة المكرمة تعمل على تطبيق مؤشرات الأداء بهدف تجويد العمل والإجراءات الإدارية والمالية والتشغيلية، وصولا لتحقيق أهداف الإمارة التنموية بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
كما وقع الأمير بدر بن سلطان مذكرة تعاون بين إمارة مكة ومعهد الإدارة العامة بحضور مدير المعهد الدكتور مشبب القحطاني، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب والاستشارات، ورفع مستوى أداء منسوبي الإمارة وصولا للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم. وتنص مذكرة التعاون على تقديم المعهد دورات تدريب وتأهيل لمنسوبي الإمارة في البرامج القانونية والإدارية والمالية والتقنية وعقد محاضرات وورش عمل تدريبية وتقديم استشارات وتصميم برامج تدريبية.
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