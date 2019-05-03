إطلاق أول جمعية متخصصة في المسؤولية المجتمعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال ملتقى المسؤولية الاجتماعية الأول بفندق فيرمونت بالرياض أمس، أول جمعية سعودية متخصصة في المسؤولية الاجتماعية باسم «الجمعية السعودية للمسؤولية المجتمعية»، لتصبح أول جمعية أهلية متخصصة في هذا المجال.

وسلم وزير العمل المهندس أحمد الراجحي رخصة الجمعية لرئيس مجلس إدارتها سعود السبيعي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين والمهتمين.

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وقال السبيعي إن الجمعية تهدف إلى تجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي) للمساهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتأصيل ونشر مفهومها والتأييد والمؤازرة لقضايا المسؤولية المجتمعية»، مشيرا إلى أنها تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المسؤولية المجتمعية.

وأكد أن الجمعية تسعى إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 تجاه المسؤولية المجتمعية، بالشراكة مع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وتبني مبادرات ونشاطات تستهدف تعزيز العمل في مجال المسؤولية المجتمعية بما ينعكس بشكل إيجابي على التنمية المستدامة في المملكة.

أدوار الجمعية تتمثل في: