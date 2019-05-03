تصاعد تهديدات نظام الأسد للفلسطينيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا سيطرة حالة من القلق والخوف وتفاقمها على حياة اللاجئين الفلسطينيين في محافظة إدلب شمال سوريا مع تصاعد تهديدات قوات نظام الأسد باقتحام المنطقة.

وطالبت المجموعة التي تتخذ من بيروت مقرا لها في بيان امس، تأمين حماية دولية عاجلة للاجئين الفلسطينيين بعد الحشودات العسكرية والتهديدات التي أطلقها نظام الأسد لسكان محافظة إدلب. وأعرب البيان عن احتمال ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في المحافظة بالقصف العنيف والأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن مئات العائلات الفلسطينية قد هجرت قسرا إلى محافظة إدلب.