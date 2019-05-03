سقوط طائرة عسكرية في الجزائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر أفادت وسائل إعلام جزائرية بسقوط طائرة هليكوبتر عسكرية أمس، قرب مطار قمار بولاية الوادي، مما أدى إلى إصابة قائدها ومساعده. وذكرت صحيفة «النهار» الجزائرية على موقعها الالكتروني أن الطائرة سقطت بمنطقة فلاحية مسماه «البدوع» لحظة إقلاعها بعد صعودها لارتفاع 20 مترا، وتعرضت الطائرة لعطب مما أدى إلى سقوطها في منطقة رملية، مشيرة إلى تدخل وحدة الحماية المدنية بقمار وبدعم من الوحدات الرئيسة، ولفتت إلى نقل قائد الطائرة ومساعده إلى مستشفى بولاية الوادي.



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