مسالخ خاصة تحت إشراف بلديات مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة مكة المكرمة دعت أمانة العاصمة المقدسة القطاع الخاص للاستثمار بإنشاء مسالخ في أراضيهم الخاصة، مما يدعم توفير خدمة لأهالي مكة المكرمة وللحجاج والمعتمرين. وأكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أن الأمانة على استعداد تام لتوفير الخدمات الفنية والمعلومات للمستثمرين، والتي تساعدهم على إقامة مشاريعهم الاستثمارية لتذليل التحديات التي تواجههم فيها، لافتا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في إقامة مثل هذه المشاريع تحت إشراف مباشر من الأمانات والبلديات، وفق الضوابط الفنية للمسالخ الأهلية واللائحة التنفيذية لفحص اللحوم مع مراعاة توزيع نقاط الذبح في جميع أرجاء مكة المكرمة.



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