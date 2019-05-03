المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء غد، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وذكرت المحكمة في إعلان لها أنه نظرا لما تضمنه قرارها رقم 119 في 2 /‏ 8 /‏ 1440هـ حسب تقويم أم القرى، من أنه لم يشهد أحد برؤية هلال شعبان مساء الجمعة الـ 29 من رجب 1440، رغم ترائيه، وقد تضمنت محاضر لجان الترائي أن السحب كانت تغطي معظم أجواء المراصد تلك الليلة، وبناء عليه وعلى ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات، واتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المحكمة العليا بالمملكة ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال رمضان مساء غد، حسب تقويم أم القرى، فإن لم ير فيتحرى رؤية الهلال مساء الأحد الموافق للثلاثين من شعبان حسب تقويم أم القرى الـ 29 من الشهر نفسه، حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه.

ودعت من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.