«يسر» يكرم «ناجز العدل» على مائدة المواطن أولا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرم مؤتمر «المواطن أولا» وزارة العدل متمثلة في نظام «ناجز»، الذي أسهم في إتاحة خدمات العدل رقميا بسهولة ويسر، ووفر الوقت والجهد والتكاليف على المستفيدين.

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ويهدف المؤتمر المنعقد الثلاثاء الماضي برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، وتنظيم برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر»، إلى وضع المستخدمين للخدمات الحكومية الرقمية في قلب تصميم تلك الخدمات.

وجمع المنتدى بين رواد القطاع الحكومي في مجال الخدمات الرقمية من جميع أنحاء العالم بغرض تبادل الأفكار حول الابتكار.

وأفاد وكيل الوزارة المساعد للتحول الرقمي والتطبيقات العدلية المهندس أنس الريمي بأنه جرى تكريم ناجز لجعل احتياجات وتجربة المستفيدين ركيزة أساسية ومنطلقا رئيسا في تصميم وتطوير الخدمات.