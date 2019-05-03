5000 ريال عقوبة الغش في تغذية النحل وخلط العسل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من أن تغذية النحل بالمحاليل السكرية أثناء تزهير المحاصيل، أو خلط أعسال مغشوشة بغرض بيعها للمستهلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقا لنظام تربية النحل.وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تشمل الإنذار والغرامة المالية بمبلغ 5 آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يلغى الترخيص وتصريح النحال.
ووفقا للنظام تتولى الوزارة الإشراف على قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومهنة النحالة وتهتم بتطويره، من خلال إطلاق مبادرات تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة.
أبرز المخالفات:
قيام النحال بتغذية النحل بالمحاليل السكرية أثناء تزهير المحاصيل
قيامه بخلط أعسال مغشوشة بغرض بيعها للمستهلك
استخدام النحال المبيدات الكيمائية سواء المصرح بها أو غير المصرح بها في مكافحة أمراض وآفات النحل
استخدام مبيدات كيميائية غير مصرح بها أو غير مسجلة بالوزارة
استخدام أي مواد غير مرخصة في تغذية النحل مثل الأدوية بما فيها الفيتامينات أو بروتينات المواشي
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