دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مصادر تُطلع «عاجل» على تفاصيل قتل مدير مدرسة بمكة المكرمة

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الخميس، عن التفاصيل الأولية لمقتل مدير مدرسة بمحافظة العرضيات، إثر إصابته بـ4 رصاصات.

وقالت مصادر «عاجل» إن الجريمة وقعت في مجمع مدارس «العوامر»، بقرية المروة، بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

حيث لقي مدير المدرسة «م. ع. ش»، مصرعه بعد تلقيه 4 رصاصات من سلاح رشاش.

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وبينت المصادر أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة، وألقت القبض على الجاني، مشيرة إلى أن دوافع الجريمة تعود لخلافات.

وأوضحت المصادر أن الخلاف الذي تسببت في الحادث يعود إلى أرض كان مدير المدرسة «مصلحًا» في حل مشكلتها.

وأضافت المصادر أن «القتيل» معروف بدماثة خلقه وأدبه الجم مع الجميع، ومن ثم، أثارت الحادثة صدمة لدى سكان القرية.