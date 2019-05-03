كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الخميس، عن التفاصيل الأولية لمقتل مدير مدرسة بمحافظة العرضيات، إثر إصابته بـ4 رصاصات.
وقالت مصادر «عاجل» إن الجريمة وقعت في مجمع مدارس «العوامر»، بقرية المروة، بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
حيث لقي مدير المدرسة «م. ع. ش»، مصرعه بعد تلقيه 4 رصاصات من سلاح رشاش.
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وبينت المصادر أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة، وألقت القبض على الجاني، مشيرة إلى أن دوافع الجريمة تعود لخلافات.
وأوضحت المصادر أن الخلاف الذي تسببت في الحادث يعود إلى أرض كان مدير المدرسة «مصلحًا» في حل مشكلتها.
وأضافت المصادر أن «القتيل» معروف بدماثة خلقه وأدبه الجم مع الجميع، ومن ثم، أثارت الحادثة صدمة لدى سكان القرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تُطلع «عاجل» على تفاصيل قتل مدير مدرسة بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.