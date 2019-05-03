السعودية اليوم / وزير التعليم يكرّم المتقاعدين والمتقاعدات من منسوبي الوزارة في حفلهم السنوي



الرياض 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

رعى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أمس بمقر الوزارة, حفل تكريم المتقاعدين والمتقاعدات من منسوبي الوزارة، بحضور معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي, ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد, وعدد من قيادات الوزارة.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم, ثم ألقى عبد الرحمن القريشي كلمة المتقاعدين وصف فيها ما حملته مرحلة العمل السابقة من تعاون بين الجميع توجت بالعطاء والإخلاص والتفاني، مشيراً إلى أن الجميع كان يعمل بروح فريق العمل الواحد، مما كان له أطيب الأثر في تحقيق الأهداف المختلفة لأبناء وبنات الوطن الذين يتلقون العلوم والمعارف في المؤسسات التربوية والتعليمية.

بعد ذلك تم عرض مشهد "مسيرة عطاء" عن حياة المتقاعدين والمتقاعدات, بعدها تسلّم المكرمون جوائزهم التقديرية من معالي وزير التعليم .

وقال معالي وزير التعليم بهذه المناسبة " إنه يوم من أيام الوفاء نعبر فيه عن خالص امتناننا وتقديرنا لتلك الجهود التي بذلها إخوان وأخوات لنا على مدى سنوات طويلة سواء كانت في وزارة التعليم أو في ميدان الشرف والمسؤولية بين الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام" .

وأضاف آل الشيخ " إن ماوضعتموه من لبنات راسخة أثناء عملكم في وزارة التعليم لن يتوقف هنا بل سيبدأ مرحلة جديدة تسهمون من خلالها في دعم وزارة التعليم والمشاركة في تعزيز توجهاتها وتضيفون إلى المنجزات والمكتسبات التي تركتموها لجيل يواصل العمل من أجل مستقبل واعد " .

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09:35ت م

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