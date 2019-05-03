وظائف لحملة الثانوية في شركة الغاز والتصنيع الأهلية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن توفر وظائف رجال أمن شاغرة للرجال للعمل بالشركة في مدينة الرياض وينبع. وبحسب التفاصيل فإنه ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع ضرورة الحصول على شهادة الثانوية العامة.

نظام العمل ورديات مسائية وصباحية والإجازة الأسبوعية يومين.

ومن ضمن المهام الوظيفية : يقوم بمراقة الأداء في غرفة التحكم المركزية و يتأكد من كفاءة الأجهزة ويقوم بتفتيش العاملين عند الدخول للتأكد من عدم وجود ممنوعات بحوزتهم.

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ويقوم بتفتيش سيارات الغاز و سيارات الموزعين في الدخول و الخروج من الفرع للتأكد من توفر السلامة في السيارات و حمولتها ويراقب العاملين بختم البطاقات الخاصة بهم عند الحضور للعمل و الانصراف.

ينظم دخول الزائرين و تصاريحهم اللازمة و تسجيل بياناتهم ويقوم بجولات تفتيشية للتأكد من سلامة الأسوار الخارجية للفرع ويتأكد من إغلاق جميع منافذ الدخول و الخروج و أبواب الإدارة و المكاتب بعد انتهاء العمل.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://careers.gasco.com.sa/en/job-search-results/