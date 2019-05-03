- 1/2
- 2/2
الان تتابع تفاصيل الوظائف الإدارية بجامعة الأمير سطام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرج- الخليج 365:
أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا وقالت الجامعة انها ترغب في شغلها عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.
وطالبت الادارة كل من تتوفر لديه متطلبات الوظيفة التقدم عن طريق النظام الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة وتسجيل معلوماته وإرفاق ما يثبت ذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 30/8/1440 هـ ولمدة عشرة ايام عبر الموقع الالكتروني للجامعة.
وفيما يلي بيان بالوظائف المطلوبة:
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الوظائف الإدارية بجامعة الأمير سطام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.