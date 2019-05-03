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تفاصيل الوظائف الإدارية بجامعة الأمير سطام

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الان تتابع تفاصيل الوظائف الإدارية بجامعة الأمير سطام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخرج- الخليج 365:

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا وقالت الجامعة انها ترغب في شغلها عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

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وطالبت الادارة كل من تتوفر لديه متطلبات الوظيفة التقدم عن طريق النظام الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة وتسجيل معلوماته وإرفاق ما يثبت ذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 30/8/1440 هـ ولمدة عشرة ايام  عبر الموقع الالكتروني للجامعة.

وفيما يلي بيان بالوظائف المطلوبة:

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