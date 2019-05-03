تفاصيل الوظائف الإدارية بجامعة الأمير سطام

جدة - عمرو شويل الخرج- الخليج 365:

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا وقالت الجامعة انها ترغب في شغلها عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

Advertisements

وطالبت الادارة كل من تتوفر لديه متطلبات الوظيفة التقدم عن طريق النظام الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة وتسجيل معلوماته وإرفاق ما يثبت ذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 30/8/1440 هـ ولمدة عشرة ايام عبر الموقع الالكتروني للجامعة.

وفيما يلي بيان بالوظائف المطلوبة: